Москва, , 22:43 — REGNUM Праздничная подсветка и иллюминация, установленные в Москве в преддверии Нового года, будут работать до начала весны. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что праздничная подсветка на городских улицах была включена 13 декабря, когда в Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество».

«Новогоднее оформление, ёлки и прочее будет работать до 15 января, а всё остальное продолжит радовать москвичей и гостей столицы до 10 марта», — сообщил Бирюков.

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