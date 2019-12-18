Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Администрации социальных сетей Facebook и Instagram запретят влиятельным блогерам рекламировать оружие, табачные изделия и электронные сигареты. Об этом 18 декабря сообщил сайт телеканала CNBC.

Компании сообщили, что они запрещают так называемый «фирменный контент», содержащий рекламу подобных продуктов. Ожидается, что новые правила вступят в силу «в ближайшие недели».

Сообщается также, что компания сейчас работает над созданием инструментов, которые помогут создателям контента соблюдать новую политику. Например таких, которые позволят устанавливать минимальные возрастные требования для просмотра содержания публикаций.

Стоит отметить, что администрация Instagram впервые решила наложить ограничения на то, что могут показывать влиятельные блогеры на своих страницах. Ранее СМИ сообщили, что власти Великобритании запретили соцсети пропускать публикации, содержащие пропаганду вейпинга и рекламу электронных сигарет.

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