Турин, Италия, , 21:49 — REGNUM Суд Турина встал на сторону 33-летней гражданки, требовавшей от своего отца оказания ей финансовой помощи, передает La Repubblica в среду, 18 декабря.

Ежемесячный доход истицы составляет около 700 евро. В соответствие с более ранним решением суда отец истицы, разошедшийся с ее матерью в 2000 году и не оказывавший, по словам дочери, необходимой помощи, должен был выплачивать ей 258 евро в месяц.

Наказанием за уклонение от уплаты алиментов станет для отца истицы 2-месячное тюремное заключение.