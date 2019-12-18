Москва, , 21:52 — REGNUM Температурный рекорд тепла 133-летней давности был побит в Москве. Об этом 18 декабря сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил Тишковец, предыдущий рекорд был зафиксирован в Москве на базовой метеостанции ВДНХ в 1886 году. Тогда температура воздуха составила +5,3 градуса. Сегодня, 18 декабря, в 20:00 термометры на метеостанции показали температуру воздуха +5,4 градуса.

Специалист пояснил, что это новый температурный рекорд для 18 декабря за всю историю наблюдений в Москве.

Волна тёплого воздуха, согретого тёплым течением Гольфстрим пришла в Москву под влиянием мощного атлантического циклона.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обновлении температурного рекорда 1956 года в Москве.

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