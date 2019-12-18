Шадринск, Курганская область, , 21:46 — REGNUM Власти курганского города Шадринска приобретут квартиру для ветерана Великой Отечественной войны Петра Жукова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии Шадринска отмечают, что в интернете появились недостоверные сведения о снятии с очереди на получение жилья 93-летнего ветерана Петра Жукова.

«В качестве нуждающегося участник войны был поставлен на учёт лишь в июле 2019 года, так как прежде не относился к этой категории. Дело в том, что ветеран в 2012 году своё имущество подарил сыну. Сегодня Петр Степанович значится первым в очереди в списке «Инвалиды, участники Великой Отечественной войны и семьи погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны», — поясняют в мэрии Шадринска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юридическая проволочка состояла в том, что ветеран имеет статус ветерана Великой Отечественной войны, не принимавшего участия в боевых действиях. Он служил в войсках НКВД, в специальном подразделении контроля особых объектов. Таких ветеранов государство не обеспечивает жильём из средств федерального бюджета, поясняли в областном департаменте социальной защиты. И Петру Степановичу Жукову было обещано муниципальное жильё социального найма.

Сейчас деньги на новую квартиру ветерану обещано изыскать из городского бюджета.

«Юридические аспекты мешали нам сделать это сиюминутно. Но сейчас мы уже подбираем жильё, изыскиваем резервы. В течение трёх месяцев Петр Степанович отметит новоселье», — заявил глава Шадринска Виктор Ермишкин.

Напомним, 18 декабря глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с обеспечением жильём шадринского ветерана.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава СКР взял на личный контроль ситуацию с жильём курганского ветерана