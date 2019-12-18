Шадринск, Курганская область, 18 декабря 2019, 21:46 — REGNUM Власти курганского города Шадринска приобретут квартиру для ветерана Великой Отечественной войны Петра Жукова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В мэрии Шадринска отмечают, что в интернете появились недостоверные сведения о снятии с очереди на получение жилья 93-летнего ветерана Петра Жукова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, юридическая проволочка состояла в том, что ветеран имеет статус ветерана Великой Отечественной войны, не принимавшего участия в боевых действиях. Он служил в войсках НКВД, в специальном подразделении контроля особых объектов. Таких ветеранов государство не обеспечивает жильём из средств федерального бюджета, поясняли в областном департаменте социальной защиты. И Петру Степановичу Жукову было обещано муниципальное жильё социального найма.
Сейчас деньги на новую квартиру ветерану обещано изыскать из городского бюджета.
Напомним, 18 декабря глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с обеспечением жильём шадринского ветерана.
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