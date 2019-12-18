Рим, , 21:29 — REGNUM В Италии без присмотра взрослых находятся около 6300 несовершеннолетних мигрантов, сообщили в среду, 18 декабря, в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

В сравнении с 2018 годом этот показатель снизился вдвое, с 2017 годом — втрое; наблюдатели констатируют, что проводимые правительством Италии в 2018—2019 годах ограничения миграции принесли результат.

В самом ЮНИСЕФ при этом обратили внимание на другие аспекты проблемы — в частности, на то, что несовершеннолетние мигранты «зачастую не осведомлены о своих правах».