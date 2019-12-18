Москва, , 21:25 — REGNUM Последние из пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане российских туристов 18 декабря вылетели на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Сегодня из Доминиканы вылетели последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей 26 ноября аварии», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что эвакуация пострадавших российских граждан была осуществлена за счёт туроператора и страховой компании.

Напомним, 26 ноября вблизи города Игуэй в Доминикане автобус, среди пассажиров которого находились 39 граждан России, столкнулся с грузовиком и перевернулся. В транспортной компании Monumental, обслуживавшей рейс, заявили, что виновником ДТП был водитель грузовика, врезавшийся в заднюю часть автобуса.