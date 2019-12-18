Нижний Новгород, , 21:22 — REGNUM Семь городов — столиц регионов Приволжского федерального округа — вошли в топ-25 городов России с самой высокой новогодней ёлкой. При этом живая Ель установлена только в Уфе, в остальных городах деревья искусственные.

Так, самой высокой ёлкой в Поволжье стала казанская — высота 35 метров, высота уфимской ели составила 30 метров, такая же по высоте елка установлена в Перми, в Самаре и Пензе к праздникам подготовили 25-метровые ёлки, высота новогодней ели в Йошкар-Оле — 23 метра и самая «мелкая» из попавших в топ-25 поволжских елей — ёлка в Нижнем Новгороде, её высота 22 метра.

Исследование подготовлено агентством Турстат, первые три места рейтинга заняли ёлки Красноярска — 55 метров, Екатеринбурга — 50 метров и Казани.

Высота московской новогодней ели лишь 27 метров, но также на Красной площади установлена живая ёлка.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородская новогодняя ель была закуплена в прошлом году за 10 млн рублей. Она установлена на площади Минина и Пожарского 14 декабря. Там же проходит фестиваль «Горьковская елка», который продлится до 12 января.