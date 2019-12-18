Лос-Анджелес, США, , 21:17 — REGNUM Руководство The Game Awards заявило, что в 2019 году церемония вручения премий установила несколько новых рекордов. Об этом 18 декабря сообщил портал Engadget.

В частности, The Game Awards 2019 транслировалась на более чем 50 платформах, также около 4,7 тыс. создателей контента вели её трансляцию на своих каналах в различных стриминговых сервисах. Кроме того, количество пользователей, принявших участие в голосовании, увеличилось на 50%.

Напомним, церемония награждения The Game Awards 2019 прошла 12 и 13 декабря 2019 года. Наибольшее количество номинаций получила игра Хидео Кодзимы Death Stranding. Игрой года была названа Sekiro: Shadows Die Twice от студии FromSoftware.

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