Рим, 18 декабря 2019, 21:02 — REGNUM Комитет ООН по правам человека осудил власти Италии за их миграционную политику, передает информагентство ANSA в среду, 18 декабря.
Основная претензия — участившиеся отказы принимать нелегальных мигрантов из Ливии и участившиеся в 2018—2019 годах случаи принудительного возвращения мигрантов в эту страну.
Стоит отметить, что обвинения со стороны комитета касаются периода времени, когда за миграционную политику в Италии отвечала партия «Лига» — после того, как Маттео Сальвини и его коллеги покинули правительство, власти Италии стали чаще принимать нелегальных мигрантов, хотя по-прежнему преследуют организаторов таких коммерческих перевозок.