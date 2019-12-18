Москва, , 21:02 — REGNUM В московском аэропорту «Домодедово» большинство задержанных граждан Израиля смогли пройти пограничный контроль. Об этом передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, в воздушной гавани были проведены дополнительные проверки, также были запрошены документы.

СМИ приводит данные «Канала 12», по которым на свободе оказались все 46 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту «Домодедово» были задержаны более 40 граждан Израиля. Стало известно, что инцидент стал не первым за последнее время. В Израиле, в свою очередь, не смогли пройти паспортный контроль в 2019 году около 5,5 тыс. граждан РФ, прибывших в страну в туристических целях.