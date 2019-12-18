Махачкала, , 21:13 — REGNUM Бывший главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов признан виновным в трех эпизодах превышения должностных полномочий. Советский районный суд города приговорил его к 4,5 года лишения свободы условно, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе суда.

Отмечается, что при назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Так, Гитинов ранее не судим, преступление совершил впервые, имеет семью, не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», а также является участником боевых действий.

«Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Гитинова, судом не установлено», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Магомедрасул Гитинов был задержан 2 февраля 2018 года после обысков в его доме и по месту работы. Следствие установило, что в 2014 — 2017 годах архитектор Махачкалы незаконно выдал застройщикам градостроительную документацию на строительство многоквартирных жилых домов на землях, расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, в 2015 году обвиняемый выдал двум застройщикам градостроительные планы, в одном из которых указал ложные сведения о площади участков, а в другом умышленно не отразил сведения о расположенном на этой земле пятиэтажном доме и об имеющихся ограничениях в использовании этого участка из-за его расположения в санитарно-защитной зоне закрытого кладбища. В обоих случаях он согласовал проекты строительства многоквартирных домов.

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Один из строящихся многоэтажным домов суд позже признал самовольной постройкой и обязал администрацию города снести ее за свой счет. Вместе с тем мэрия вынуждена будет возместить застройщику ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.

Приговор Советского районного суда в отношении Гитинова в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в Верховном суде Дагестана в течение 10 суток со дня провозглашения.

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