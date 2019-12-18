Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 21:01 — REGNUM Джованни Сиклари, мэр итальянского городка Вилла Сан Джованни, расположенного в южном регионе Калабрия, в среду, 18 декабря, был арестован по обвинению в коррупции.

Вместе с градоначальником были арестованы и несколько его помощников и других граждан — всего 11 человек.

По версии следствия, руководители мэрии организовали «бартер», по условиям которого коммерческие фирмы в упрощенном порядке получали услуги от власти и, в свою очередь, выполняли за них отдельные общественные функции.