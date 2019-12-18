Санта-Моника, США, , 21:00 — REGNUM Продажи видеоигры Call of Duty: Modern Warfare уже принесли компаниям Infinity Ward и Activision более $1 млрд. Об этом 18 декабря сообщил портал DSOGaming.

Издатель сообщил, что геймеры суммарно уже провели в мультиплеерных режимах игры более 500 млн часов, также суммарно уже прошло около 300 млн многопользовательских матчей. В пресс-релизе сообщается, что по этим показателям новая игра Call of Duty обошла все другие проекты серии.

Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare состоялся 23 августа 2019 года. В среде российских геймеров сложилось противоречивое отношение к игре из-за присутствующей в ней антироссийской пропаганды.

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