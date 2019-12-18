Тель-Авив, Израиль, , 21:19 — REGNUM Более 5,7 тыс. граждан России было отказано в текущем году во въезде в Израиль. Об этом 18 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь посольства России в Израиле Александр Гаврилов.

По данным посольства РФ в Тель-Авиве, около 20 граждан России ежедневно получают отказ на въезд в Израиль. По состоянию на 1 декабря 2019 года 5771 гражданину России было отказано в разрешении на въезд в Израиль.

При этом Гаврилов уточнил, что речь идёт о гражданах, которые въезжают в страну с туристическими целями, имея при себе проплаченные билеты в обе стороны и места в отелях, ваучеры и необходимое количество денежных средств на время пребывания в Израиле.

Гаврилов отметил, что российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах перехода границы гражданами России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 46 граждан Израиля в московском аэропорту «Домодедово».

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