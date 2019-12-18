Екатеринбург, , 20:59 — REGNUM Благоустройства сквера за Оперным театром в Екатеринбурге всё-таки завершат в 2019 года. Об этом сообщает ЕАН.

По словам свердловского министра ЖХК Николая Смирнова, работы будут закончены менее чем через неделю.

«Оставшиеся работы в сквере у здания оперного театра в Екатеринбурге планируется завершить к 23 декабря», — сказал чиновник.

В целом же, отметил министр, в регионе перевыполняют план по благоустройству общественных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге оштрафуют подрядчика за просроченный ремонт сквера за Оперным театром. Подрядчик уже пожаловался на информационный негатив, который, по словам исполнителя, мешал работе.

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