Курган, , 20:43 — REGNUM В Кургане детские сады будут работать 28 и 31 декабря, то есть в рабочую субботу и выходной вторник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Так как не все родители будут работать 28 декабря и отдыхать 31 декабря 2019 года, муниципальным детским садам рекомендовано организовать приём детей в эти дни.

Департаменту социальной политики Кургана поручено донести информацию до заведующих детских садов.

Напомним, губернатор Курганской области Вадим Шумков по просьбам земляков сделал 31 декабря 2019 года нерабочим для госслужащих и сотрудников государственных бюджетных учреждений.

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