Калуга, , 20:40 — REGNUM В Калуге детский сад «Пчелка» отметил 50-летие. С юбилеем коллектив учреждения поздравил депутат Городской думы Калуги Андрей Голубев.

Калужский депутат поздравил детсад с 50-летием Пресс-служба Городской думы Калуги

«В этом детском саду создают комфортные условия не только для детишек, но и для их родителей, чтобы они могли спокойно работать в то время, пока дети находятся под нежной заботой и присмотром воспитателей. Ну, а задача органов местного самоуправления — создать комфортные условия для работников детского сада, для их успешной педагогической деятельности. Например, в текущем году в этом детском саду была отремонтирована система отопления», — прокомментировал депутат.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, заведующая детским садом «Пчёлка» Татьяна Бурлакова рассказала, что педагоги активно участвуют в различных конкурсах, в том числе один из них стал финалистом конкурса «Воспитатель года». Также коллектив старается поддерживать уют и занимается благоустройством территории детского сада, в учреждение приобретается современное игровое оборудование, чтобы детям было интересно и комфортно.

За прошедшие 50 лет детский сад «Пчёлка» посещали более двух тысяч детей. На данный момент в детсаду 165 воспитанников, шесть групп общеразвивающей направленности и одна группа кратковременного пребывания для малышей от полутора до двух лет. Кроме того, учреждение предоставляет платные образовательные услуги для детей: занятия по изучению окружающего мира, развитию математических знаний и обучению чтению и письму.