Москва, , 20:39 — REGNUM Гражданин США, Ирландии и Канады, а также подданный Великобритании Пол Уилан, который сидит в российской тюрьме и обвиняется в шпионаже, был уволен компанией BorgWarner. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил его брат Дэвид Уилан.

По словам Дэвида, руководство BorgWarner приняло решение сократить Пола.

«В пятницу BorgWarner сократили Пола, так что к моменту освобождения из России у него не будет дохода и работы», — сказал его брат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилан был год назад задержан в Москве по обвинению в шпионаже. Расследование его дела завершено, и сейчас американский гражданин, находясь под арестом, изучает материалы дела.

Российские власти не раз указывали, что Уилан в тюрьме ведет себя крайне неадекватно. Так, он угрожает сотрудникам ФСИН, даже говорит, что просверлит им голову дрелью. По мнению российских властей, Уилану советуют так себя вести его защитники.

Также Уилан жаловался на свое здоровье, в частности утверждал, что у него паховая грыжа. Ему была предложена операция, но он отказался.