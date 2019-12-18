Кострома, , 20:34 — REGNUM В Костроме полицейские, родители и педагоги совместно ищут пути борьбы с новым молодежным увлечением — снюсами, — сообщает ТРК «Кострома».

Никотиновые конфеты становятся все более популярными среди костромских школьников и студентов. Производители утверждают, что такие конфеты — альтернатива сигаретам и возможность отказаться от пагубной привычки. Однако медики бьют тревогу. Конфеты — это никотин в чистом виде, там больше опасного вещества, чем в самой крепкой сигарете. Такие дозы особенно опасны для неокрепшего подросткового организма, тем более привыкание происходит практически мгновенно.

Пока в Костромской области ни одного случая отравления детей никотиновыми конфетами официально не зарегистрировано. Однако опыт соседних регионов заставляет предпринимать меры. Костромской «Совет отцов» предложил припугнуть школьников.

«Нужно пустить информацию по школам, что в медкабинетах собираются брать мазок для анализа на никотин, тогда дети побоятся употреблять снюсы», — сказал председатель «Совета отцов» Сергей Кириллов.

Напомним, без разрешения родителей подобные анализы у несовершеннолетних брать запрещено.

Сейчас снюсы находятся в свободной продаже. Они не считаются табачными изделиями, которые запрещено продавать детям.

Костромские депутаты подготовили предложения по запрету продажи и производства снюсов. они направлены в Госдуму.

Отметим, что в Костроме находится огромное производство снюсов, по объемам оно занимает второе место в России.