Москва, , 20:13 — REGNUM Задержанным в «Домодедово» (Москва) гражданам Израиля разрешили въезд в Россию, передаёт 18 декабря Kan.

Все прибывшие в РФ израильтяне, задержанные 18 декабря в «Домодедово», прошли проверку и теперь могут находиться на территории России. Проверка документов и беседа с представителями российской службы безопасности заняли два с лишним часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в «Домодедово» были задержаны 46 граждан Израиля, у которых взяли на проверку паспорта. Причины такой тщательной проверки названы не были.

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