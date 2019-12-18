Златоуст, Челябинская область, , 20:12 — REGNUM В Челябинске житель Златоуста осуждён за изготовление 1,2 кг. нарковещества. Приговор вынес облсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Наркосредство он изготовил в мае. А затем пытался его продать. Через интернет нашёл клиентов и сделал закладки. Но в тот же день его поймали, а наркотики были изъяты из оборота.

Суд назначил ему десять лет колонии строгого режима. Отметим, у него был подельник, уголовное дело против которого выделено в отдельное производство.