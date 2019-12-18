Тюмень, , 20:10 — REGNUM В Тюмени Ленинский районный суд отказал отцу ребёнка в праве посещать детский сад без реакции Манту. Решение суда в письменном виде будет готово 24 декабря и родители ребёнка готовы обжаловать данный вердикт, сообщил корреспонденту ИА REGNUM истец.

Напомним, шестилетний ребёнок не посещает детский сад №158 города Тюмени с сентября. Мальчика не пускают в дошкольное учреждение без «пуговки» — так в народе называют реакцию Манту, которая выявляет туберкулёз. Родители ребёнка принципиально отказываются пользоваться устаревшим методом. Справка от врача, что мальчик «соматически здоров и может посещать детское учреждение» категорически не устраивает заведующую детским садом. На её сторону встал департамент образования и науки Тюменской области.

Родителей ребёнка поддержала на сегодняшний день уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова. Мальчику детский сад предлагает на сегодня лишь дистанционные образовательные услуги.

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