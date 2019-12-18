Краснодар, , 20:10 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал исполнить детскую мечту и купить новогодние подарки тяжелобольным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям, сообщает пресс-служба администрации региона.

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«Стартовала масштабная ежегодная акция «Елки желаний» благотворительного фонда «Край добра». В крупных торговых центрах Краснодара и муниципальных образований края установлены более 50 елок. На них размещены открытки-снегирьки с мечтами о подарках ребят с тяжелыми заболеваниями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это простые и детские желания, которые каждый из нас может осуществить», — отметил глава региона, представляя проект.

При этом губернатор запустил челлендж в соцсетях — чтобы принять участие нужно выложить в сеть фотографию «Елки желаний» или подарка и призвать подписчиков сделать то же самое. В публикации нужно добавить хештеги #мечтыдетейдолжныисполняться и #елкажеланий2019.

Акция «Елки желаний» продлится до 23 декабря. В Краснодаре елки установлены в крупных торговых центрах и супермаркетах.

«Приглашаю всех принять участие в акции и на Новый год подарить детям возможность на время забыть о проблемах, болезнях и наполнить их сердца радостью,» — акцентировал Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что речь идет об адресной помощи. Каждую купленную игрушку волонтеры доставляют маленькому адресату в канун новогоднего праздника.

«Ежегодно благодаря этой акции более 10 тысяч мальчишек и девчонок со всего края получают желанные подарки с помощью наших неравнодушных жителей. Этот проект лично я считаю важным и необходимым. Отмечу, что первые «Елки желаний» были установлены в крае девять лет назад, теперь эта акция носит масштабный характер, такой способ порадовать мальчишек и девчонок появился и в других регионах», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

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