18 декабря 2019 | Время чтения 15 мин

«Народы, проживающие на Ямале, можно условно разделить на коренные и пришлые. К коренным относятся те народы, которые испокон веков жили на Севере. Это ненцы, ханты, манси, селькупы, энцы и некоторые другие. К пришлым народам относятся русские… и многие другие… Особенно бурный наплыв пришлых народов произошел во второй половине ХХ века, когда на Ямале были открыты богатые нефтяные и газовые месторождения».

Владимир Станулевич, , 20:21 — REGNUM



Городище сихиртя в бухте Находка, южная часть Ямала. Раскопки проведены в 2006—2009 гг. археологом О. Кардашем Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Удивительное, если не сказать больше, заявление. Так как «испокон веков» все народы, в том числе и ненецкий, куда-то приходили, что не мешало некоторым становиться в опреденной местности коренными. До ненцев, пришедших, по мнению историков, с Саян в начале II тысячелетия н. э., на Ямале и на Печоре жил народ, называемый самими ненцами, сихиртя. Легенды о сихиртя легли в основу ненецкого фольклора.

Мифы и легенды о сихиртя и ненцах

Шлейф североевропейской мифологии дотянулся до ненцев, и сихиртя заняли в их легендах место гномов. Но историческая реальность оказалась сильнее влияний и сихиртя сохранили облик северян, ставших их прототипом, а не гномий облик.

Если в ненецком фольклоре сихиртя контактируют только с ненцами, и в этом проглядывает ревность — «в легендах мы и никто больше», то наука свидетельствует, что сихиртя чаще контактировали с русскими. У русских сихиртя восприняли многие стороны своего уклада. Наверняка и русские что-то восприняли от сихиртя, на земли которых на Печоре они пришли в XI веке.

Наука о сихиртя, русских и ненцах

Легенды о сихиртя во многом подтверждается наукой, в первую очередь археологией.

Если, по мнению В.Н. Чернова, ненцы пришли на север Ямала в XVII веке, значительно позднее сихиртя, контактировавших с русскими, то деление на «пришлых» русских и «коренных» ненцев, навязываемое учебником ЯНАО, совершенно не совпадает с итогами раскопок.

Еще один большой гвоздь в домовину теории «пришлых и коренных» вбили археологи СО РАН, проведя в 2006—2009 гг. раскопки городка сихиртя XIII века в бухте Находка, в устье Оби (южная часть Ямала). Из археологического отчета многие загадки сихиртя находят свое объяснение. Например, почему они «ушли под землю» и «живут в сопках».

«Жизнь в сопках» — частность в распутывании загадок легендарного народа. Гораздо более важной для представления о средневековой Сибири стало понимание роли, которую сихиртя играли в международном разделении труда того времени.

То есть для своих нужд — охота на оленей, лов осетровых и промысел нерпы, а для торговли с другими народами — добыча пушнины. Кто был второй стороной пушного торга и какие товары в обмен на пушнину получали сихиртя?

Пушнина менялась охотниками на товары русского происхождения — обувь, украшения, суконную и шерстяную одежду, продукцию металлургии. То есть сихиртя не занимались практически ничем, кроме охоты и рыболовства, предпочитая самоделки низкого качества дорогому, но высококачественному русскому импорту. На втором месте после предметов русского ремесла — свое производство, орудия лова, охоты и кухонные принадлежности. Аналогичные находки по всему Северу, начиная с Печоры, обнаруживаются в немногочисленных изученных городищах сихиртя. Предметов имеющих нерусское происхождение в городке сихиртя в бухте Находка не так и много. В основном они финно-угорские.

Какому этносу принадлежали сихиртя?

Некоторые исследователи считают, что название Сибирь произошло от этого народа, считающегося «самым первым».

Деревянные пломбы на мешки с пушниной. Великий Новгород, XIII век. Экспозиция Новгородского областного краеведческого музея.



Русские появились в Западной Сибири раньше ненцев

Можно сделать кое-какие выводы. Взаимодействие охотников-сихиртя с русскими было очень тесным. Например, они полностью зависели от поставок русской одежды и обуви. И русские не подводили, снабжая этими важными предметами ежедневного обихода. Но обувь и одежда могла выйти из строя одномоментно, и требовалась ее быстрая замена. Что значит, русские товары были легкодоступны жителям Оби.

Сихиртя, очевидно из соображений безопасности, не создавали больших запасов пушнины, в обмен на которую поступала одежда, обувь и украшения. Не раз в год, а гораздо чаще появлялись здесь за мехами русские купцы с вооруженной охраной. Это действительно был непрерывный поток пушнины, добытой охотниками сихиртя, полученной от них по взаиморасчетам русскими купцами и транспортируемой русскими воинами через Северный Урал и Печору в Новгород, а далее в Западную Европу и Византию.

Сихиртя были частью русской (новгородской) системы торговли мягким золотом. Месторождений золота и серебра ни Новгород, ни Москва не имели, и пушнина заменяла им валюту, а огромная прибыль направлялась на государственное строительство — армию, госаппарат, служилую элиту. Происходило это, согласно «Повести Временных лет», с XI века, а в случае бухты Находка — в XIII веке.

Благодаря археологии теория «коренных» ненцев и «пришлых» русских существенно покачнулась. Сихиртя тесно взаимодействовали с русскими на территори ЯНАО еще в XIII веке. Впоследствии, в конце XIII в XIV веках, сихиртя были вытеснены пришедшими по Оби из Саян самодийскими ненецкими племенами. По мнению археолога В. Н. Чернова, на северном Ямале ненцы появились вообще в XVII веке. Почему тогда русские «пришлые», а ненцы — «коренные»? Конечно, это только некоторые факты существенно корректирующие сложившиеся представления. Нужны дальнейшие исследования. Л. Хомич: «…представляется необходимым проведение археологических раскопок на еще необследованных территориях (Канинский п-ов, Тиманская тундра, острова Колгуев, Вайгач, Гыданский и Тазовский п-ова, низовья Енисея)» (12).

Отсчет пребывания русских на севере Западной Сибири с Мангазеи, с XVI века, скорее всего, ошибочен. Мангазея была одним из этапов развития русской системы добычи пушнины — уже без сихиртя, с которыми сотрудничество прервалось в связи с приходом ненецких племен. Не русские были инициаторами расторжения союза с сихиртя.

Есть совсем смелая гипотеза, что сихиртя и есть русские.

В любом случае летописных источников и археологии достаточно чтобы признать русский народ коренным, уравняв его в этом с ненцами. Всем, заинтересованным в укреплении единства народов Русской Арктики, перед угрозами попыток сделать Севморпуть международной, а не российской, трассой, следует поддержать археологию побережья Ледовитого океана. Она даст удивительные открытия — в интересах России и Русской Арктики.

Конец народа, начало легенды

Примечания:

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