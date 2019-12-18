Владимир Станулевич,
18 декабря 2019, 20:21 — REGNUM
Юрий Попов, Наталья Цымбалистенко. Мифология, фольклор и литература Ямала. Учебник 5−7 классов. Тюмень. Издательство Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН. 2001: «Народы, проживающие на Ямале, можно условно разделить на коренные и пришлые. К коренным относятся те народы, которые испокон веков жили на Севере. Это ненцы, ханты, манси, селькупы, энцы и некоторые другие. К пришлым народам относятся русские… и многие другие… Особенно бурный наплыв пришлых народов произошел во второй половине ХХ века, когда на Ямале были открыты богатые нефтяные и газовые месторождения» (1).
Удивительное, если не сказать больше, заявление. Так как «испокон веков» все народы, в том числе и ненецкий, куда-то приходили, что не мешало некоторым становиться в опреденной местности коренными. До ненцев, пришедших, по мнению историков, с Саян в начале II тысячелетия н. э., на Ямале и на Печоре жил народ, называемый самими ненцами, сихиртя. Легенды о сихиртя легли в основу ненецкого фольклора.
Мифы и легенды о сихиртя и ненцах
Людмила Хомич, историк и этнограф: «…от ненца Ивана Салиндера 85 лет, пос. Ныда: «Жил ненец с матерью около большого озера, у них были олени. Как-то сын пас оленей возле сопки и видит: сидит девушка, шьет. У нее красивый нож, позолоченный… Парню понравился ножик, он стал подкрадываться и не заметил, как девушка скрылась. В следующий раз — то же самое. Через некоторое время держал этот ненец путь к чуму, устал, сел на пригорок посидеть и уснул. Кто-то его будит. Смотрит — молодой парень, вместо оленей мамонтов держит… Позвал за собой. Пошли к сопке, вошли в пещеру. Там сидят старик, старуха и та девушка. Старик велел накормить гостя, парень принес огромную рыбу, разделал тем красивым ножом… Ненец все на нож смотрит. Потом ушел. На следующий день пошел на то место, где девушку раньше видел, а там нож лежит. Так у него и остался этот нож. Старики видели» (2).
Шлейф североевропейской мифологии дотянулся до ненцев, и сихиртя заняли в их легендах место гномов. Но историческая реальность оказалась сильнее влияний и сихиртя сохранили облик северян, ставших их прототипом, а не гномий облик.
Олег Кардаш, археолог: «По рассказам ямальских ненцев, когда-то сихиртя (сиртя, сииртя) жили на земле и охотились на диких оленей, но по воле бога Ца их чумы превратились в песчаные сопки, а сихиртя стали жителями подземелья. Они маленькие, светлоглазые (белоглазые) и на поверхность тундры выходят по ночам или в туман, а от взгляда на солнце умирают. Сихиртя пасут «земляных оленей» (мамонтов), рыбачат в маленьких лодочках на маленьких речках, ездят на собаках и слывут кузнецами-колдунами. Используя собачьи сухожилия в качестве ниток, они шьют одежду и украшают ее металлическими подвесками, иногда одаривают людей металлическими изделиями, и подземные жилища сихиртя блестят от обилия металлических вещей. Дверью в жилище сихиртя обычно служит торчащий из земли «рог» (бивень мамонта). Они обладают шаманской способностью становиться невидимыми и благодаря этому избегают столкновений с ненцами… Иногда можно увидеть сихиртя, но являются они только тому, кого ждет счастливая жизнь.
Сиртя — «делающий дыру», или сихирцъ — «избегающий, имеющий землистый цвет лица», — так переводят это название многие ненцы… Некой параллелью сихиртя считается упоминаемая в северорусских преданиях ушедшая под землю «белоглазая чудь» (3).
Если в ненецком фольклоре сихиртя контактируют только с ненцами, и в этом проглядывает ревность — «в легендах мы и никто больше», то наука свидетельствует, что сихиртя чаще контактировали с русскими. У русских сихиртя восприняли многие стороны своего уклада. Наверняка и русские что-то восприняли от сихиртя, на земли которых на Печоре они пришли в XI веке.
Юрий Попов, Наталья Цымбалистенко: «Финский ученый Т. Лехтисало в книге «Мифология юрако-самоедов (ненцев)» приводит следующее описание сихирця, услышанное и записанное им у ненцев: «…Они живут под землей в горах, в которых находят медные бляшки, металлические предметы и глиняные осколки… у них будто бы белая кожа, и они походят на русских. Одежда мужчин — русского покроя (они носят также кольчугу), а на одежде женщин много пуговиц и металлических подвесок. Они живут в домах русского типа, это охотники и рыболовы. Одни злые, другие добрые по характеру» (4).
Наука о сихиртя, русских и ненцах
Легенды о сихиртя во многом подтверждается наукой, в первую очередь археологией.
Людмила Хомич: «В результате раскопок, произведенных на территории современного расселения ненцев — на Европейском Севере Г. А. Черновым, на Ямальском — В. Н. Чернецовым, — были обнаружены следы проживания здесь в I тысячелетии до н. э. — IV в. н. э. какого-то полуоседлого населения, знавшего гончарство, интенсивно занимающегося морской охотой (как известно, ненцы гончарства не знали и морская охота для них никогда не была основным занятием). Эти находки свидетельствуют о сравнительно позднем приходе ненцев на побережье.
Основываясь на преданиях и рассказах ямальских ненцев и некоторых других данных, В. Н. Чернов пришел к выводу что раскопанные на Ямале землянки принадлежали народности, которую ненцы называют сихиртя, и что сами ненцы появились на северном Ямале не ранее начала XVII века…» (5).
Если, по мнению В.Н. Чернова, ненцы пришли на север Ямала в XVII веке, значительно позднее сихиртя, контактировавших с русскими, то деление на «пришлых» русских и «коренных» ненцев, навязываемое учебником ЯНАО, совершенно не совпадает с итогами раскопок.
Еще один большой гвоздь в домовину теории «пришлых и коренных» вбили археологи СО РАН, проведя в 2006—2009 гг. раскопки городка сихиртя XIII века в бухте Находка, в устье Оби (южная часть Ямала). Из археологического отчета многие загадки сихиртя находят свое объяснение. Например, почему они «ушли под землю» и «живут в сопках».
Олег Кардаш, археолог: «Поселение представляло собой единый оборонительно-жилой комплекс… Возводился городок единовременно, судя по данным анализа древесины дендрохронологическим методом — в 1220 году. Поселение представляло собой комплекс из шести (возможно, восьми?) жилых домов… По наружному периметру комплекса была возведена торфо-дерновая каркасно-стеновая конструкция… Именно такое сооружение создавало общий наружный вид городка в форме холма — сопки, которые впоследствии и стали именовать «сопками сихиртя». Не случайно и выражение «уходить под землю»… « (6).
«Жизнь в сопках» — частность в распутывании загадок легендарного народа. Гораздо более важной для представления о средневековой Сибири стало понимание роли, которую сихиртя играли в международном разделении труда того времени.
Олег Кардаш: «Основой их экономики была система присваивающего хозяйства, которую составляли охота и рыболовство. Промыслы узко специализированы: пищевая охота на северного оленя, пушная-товарная охота на песца, лов осетровых и сопутствующий промысел морского зверя (нерпы). Добыча северного оленя, скорее всего, была коллективной…» (7).
То есть для своих нужд — охота на оленей, лов осетровых и промысел нерпы, а для торговли с другими народами — добыча пушнины. Кто был второй стороной пушного торга и какие товары в обмен на пушнину получали сихиртя?
Олег Кардаш: «Суконная одежда, безусловно, имела импортное происхождение. Вероятнее всего, ее происхождение связано с европейскими территориями Древнерусского государства, где ткачество занимало одно из важнейших мест в ремесленном производстве и приобрело массовый характер. Обнаружено еще одно текстильное изделие, связанное из толстой шерсти, размер 18×10 см. Возможно, это носок или шапка. Едва ли древние жители Ямала умели вязать вещи. Скорее всего, изделие прибыло в городок в готовом виде. Вязаный текстиль известен по материалам Новгорода. Обувь представлена деталями и обрезками изделий из хорошо выделанной телячьей кожи импортного производства… По мнению А. В. Курбатова, местом изготовления этой кожи следует считать городские центры Северной Руси… Украшения из цветного металла представлены разнообразными литыми изделиями на основе меди и сплавов… Одна из пронизок раздвоена наподобие «рогатки». Аналогичная находка происходит из Ортинского городища на реке Печоре, датированного
Пушнина менялась охотниками на товары русского происхождения — обувь, украшения, суконную и шерстяную одежду, продукцию металлургии. То есть сихиртя не занимались практически ничем, кроме охоты и рыболовства, предпочитая самоделки низкого качества дорогому, но высококачественному русскому импорту. На втором месте после предметов русского ремесла — свое производство, орудия лова, охоты и кухонные принадлежности. Аналогичные находки по всему Северу, начиная с Печоры, обнаруживаются в немногочисленных изученных городищах сихиртя. Предметов имеющих нерусское происхождение в городке сихиртя в бухте Находка не так и много. В основном они финно-угорские.
Какому этносу принадлежали сихиртя?
Людмила Хомич: «…ученые высказывают предположение, что на западе это были протосаамы…(9).
2) Старое название ненцев — самоеды — наиболее вероятно произошло от сочетания слов саамэ-една (земля саамов). К этому склоняется сейчас большинство ученых. 3) До сих пор в западных районах современного расселения ненцев русские и коми иногда называют ненцев русским названием для саамов — лопари. 5) Сихиртя — охотники и рыболовы; эти же основные занятия характерны для саамов. 6) Низкий рост сихиртя также является подтверждением указанного выше предположения, так как саамы — самый низкорослый народ на севере. Интересно, что единственный скелет мужчины, обнаруженный В. Н. Чернецовым на севере Ямала в жилище сихиртя, имеет рост 159 см, см. Можно бы было продлить перечень соответствий» (10).
Некоторые исследователи считают, что название Сибирь произошло от этого народа, считающегося «самым первым».
Юрий Попов, Наталья Цымбалистенко: «Некоторые ученые называют этот пранарод (то есть самый первый народ) савырами (сипырами, сибирами). Отсюда, как они считают, и произошло название Сибирь. В ненецком фольклоре это название трансформировалось в сихиртя» (11).
Русские появились в Западной Сибири раньше ненцев
Можно сделать кое-какие выводы. Взаимодействие охотников-сихиртя с русскими было очень тесным. Например, они полностью зависели от поставок русской одежды и обуви. И русские не подводили, снабжая этими важными предметами ежедневного обихода. Но обувь и одежда могла выйти из строя одномоментно, и требовалась ее быстрая замена. Что значит, русские товары были легкодоступны жителям Оби.
Сихиртя, очевидно из соображений безопасности, не создавали больших запасов пушнины, в обмен на которую поступала одежда, обувь и украшения. Не раз в год, а гораздо чаще появлялись здесь за мехами русские купцы с вооруженной охраной. Это действительно был непрерывный поток пушнины, добытой охотниками сихиртя, полученной от них по взаиморасчетам русскими купцами и транспортируемой русскими воинами через Северный Урал и Печору в Новгород, а далее в Западную Европу и Византию.
Сихиртя были частью русской (новгородской) системы торговли мягким золотом. Месторождений золота и серебра ни Новгород, ни Москва не имели, и пушнина заменяла им валюту, а огромная прибыль направлялась на государственное строительство — армию, госаппарат, служилую элиту. Происходило это, согласно «Повести Временных лет», с XI века, а в случае бухты Находка — в XIII веке.
Благодаря археологии теория «коренных» ненцев и «пришлых» русских существенно покачнулась. Сихиртя тесно взаимодействовали с русскими на территори ЯНАО еще в XIII веке. Впоследствии, в конце XIII в XIV веках, сихиртя были вытеснены пришедшими по Оби из Саян самодийскими ненецкими племенами. По мнению археолога В. Н. Чернова, на северном Ямале ненцы появились вообще в XVII веке. Почему тогда русские «пришлые», а ненцы — «коренные»? Конечно, это только некоторые факты существенно корректирующие сложившиеся представления. Нужны дальнейшие исследования. Л. Хомич: «…представляется необходимым проведение археологических раскопок на еще необследованных территориях (Канинский п-ов, Тиманская тундра, острова Колгуев, Вайгач, Гыданский и Тазовский п-ова, низовья Енисея)» (12).
Отсчет пребывания русских на севере Западной Сибири с Мангазеи, с XVI века, скорее всего, ошибочен. Мангазея была одним из этапов развития русской системы добычи пушнины — уже без сихиртя, с которыми сотрудничество прервалось в связи с приходом ненецких племен. Не русские были инициаторами расторжения союза с сихиртя.
Олег Овсянников, археолог: «…в конце XIII в., а вероятнее — в XIV в. столетии, под натиском пришедших из-за Северного Урала нескольких волн ненецких племен… исчезает и сам древний народ, оставив о себе память в летописях, сказаниях и ненецком фольклоре. Приход нового населения, воинственного и малознакомого, был неблагоприятен для Руси: прежние связи, казавшиеся прочными и стабильными, были порваны, а новые еще не налажены. Более того — под угрозой оказались не только интересы Руси в Печорском регионе, но и контакт с далекими обскими территориями…» (13).
Есть совсем смелая гипотеза, что сихиртя и есть русские.
Юрий Попов, Наталья Цымбалистенко: «Как известно, впервые новгородские купцы добирались до Ямала в ХI веке. Почему бы не предположить, что сихиртя, одетые в кольчуги (смотри текст выше), и были теми самыми русскими торговцами?» (14).
В любом случае летописных источников и археологии достаточно чтобы признать русский народ коренным, уравняв его в этом с ненцами. Всем, заинтересованным в укреплении единства народов Русской Арктики, перед угрозами попыток сделать Севморпуть международной, а не российской, трассой, следует поддержать археологию побережья Ледовитого океана. Она даст удивительные открытия — в интересах России и Русской Арктики.
Конец народа, начало легенды
Юрий Попов, Наталья Цымбалистенко: «…девушка-сихиртя отказалась стать женой бога Нга, и тот пришел в страшный гнев: «С двух концов земли поднялись грозы, частично черные, частично красноватые, вспыхнули огнем и разрушили землю бедных сихиртя. Потому сихиртя и живут под землей, что их земля тогда придавила… Сихиртя живут теперь внутри земли, потому что они не могут выносить света солнца, они имеют свой язык, но понимают и язык ненцев… У них есть серебро и медь, железо, свинец и олово в изобилии, да и как им не иметь всего этого, если они живут в земле, а ведь все эти вещи добываются из земли». Ненцы считали, что сихиртя — это подземный счастливый народ, который и ненцам может дать счастье» (15).
Примечания:
- Юрий Попов, Наталья Цымбалистенко. Мифология, фольклор и литература Ямала. Учебник 5−7 классов. Тюмень. Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН. 2001. С.7
- Л. В. Хомич. Ненецкие предания о сихиртя. Этнографический блог о народах и странах мира, их истории и культуре.
- О. В. Кардаш. Городок сихиртя в бухте Находка. Екатеринбург. 2011. С.7.
- Юрий Попов, Наталья Цымбалистенко. Мифология, фольклор и литература Ямала. Учебник 5−7 классов. Тюмень. Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН. 2001. С. 49
- Л. В. Хомич. Ненцы. Историко-этнографические очерки. М-Л. 1966. С.35−36
- О. В. Кардаш. Городок сихиртя в бухте Находка. Екатеринбург. 2011. С.50
- Там же. С.50
- Там же. С. 38−41
- Л.В.Хомич. Ненцы. Историко-этнографические очерки. М-Л. 1966. С.39
- Л.В.Хомич. Ненецкие предания о сихиртя. Этнографический блог о народах и странах мира, их истории и культуре.
- Юрий Попов, Наталья Цымбалистенко. Мифология, фольклор и литература Ямала. Учебник 5−7 классов. Тюмень. Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН. 2001. С.49
- Л. В. Хомич. Ненцы. Историко-этнографические очерки. М-Л. 1966. С.35
- О. В. Овсянников, М.Э.Ясински. Пустозерск. Русский город в Арктике. СПб. 2003. С.98−99
- Юрий Попов, Наталья Цымбалистенко. Мифология, фольклор и литература Ямала. Учебник 5−7 классов. Тюмень. Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН. 2001. С.50
- Там же. С. 50
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