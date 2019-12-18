Оренбург, , 20:13 — REGNUM Закон о запрете продаж снюса и его аналогов был принят депутатами Заксобрания в Оренбургской области. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба губернатора региона.

Запретить продажу синтетических аналогов снюса предложил губернатор области Денис Паслер. Он поставил эту задачу перед всеми региональными ведомствами на аппаратном совещании.

Председатель комитета регионального Заксобрания по здравоохранению Татьяна Шукурова пояснила, что в одной упаковке снюса содержится такое же количество никотина, как в трёх пачках сигарет. Такая доза вещества может вызвать самые негативные последствия при употреблении снюса, особенно у детей.

Закон о полном запрете продажи бестабачных никотиносодержащих смесей (снюсов) на территории Оренбургской области был принят на заседании регионального парламента. Полностью закон вступит в силу с 20 февраля 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разработке мер по запрету продаж снюсов и их аналогов несовершеннолетним в Ульяновской области.

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