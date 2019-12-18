Солнечногорск, Московская область, , 19:58 — REGNUM На базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» — 18−19 декабря проходит образовательный семинар «Образование в XXI веке: образ будущего».

Семинар организован с целью формирования модели развития образования через систему профессионального роста педагогических и руководящий работников образовательных учреждений. Для очного участия в программе семинара были приглашены представители регионов, подавших наибольшее количество заявок для участия в профессиональном конкурсе «Учитель будущего», который проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Участниками семинара стали учителя Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Оренбургской, Московской, Свердловской, Липецкой, Курской, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Тюменской областей, а также Краснодарского края, Чеченской Республики и Республики Татарстан. Кроме того, участие в семинаре принимают руководители институтов развития образованием субъектов России; руководители педагогических колледжей и руководители общеобразовательных учреждений. К заочному участию — просмотру интернет-трансляции были приглашены все желающие.

Приветствуя участников всероссийского семинара руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев отметил: «Мы видим, как активно регистрируются педагоги на сайте конкурса. Это значит, что конкурс действительно ждали сами учителя! Заявки на участие поступают абсолютно из каждого региона, и даже были письма из стран СНГ с пожеланиями участия в конкурсе. Для нас крайне важно прямое общение с учителями, и этот семинар поможет нам ближе познакомиться, настроиться на одну волну и определить основные векторы дальнейшей работы».

В первый день семинара прошла панельная дискуссия, в которой приняли участие: Александр Молотков — заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы, Максим Резаков — Куратор федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», Оксана Гончарова — директор Всероссийского центра художественного творчества; Илья Новокрещенов — начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы; Сергей Данилов — директор ГБОУ «Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга.

В рамках программы двухдневного семинара перед его участниками выступают с лекциями основатель издательства «Манн, Иванов, Фарбер» Игорь Манн, директор по связям с университетами в Mail.ru GroupСергей Марданов, президент федерации спортивного бриджа России, магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.

Во второй день состоится интерактивная сессия «Компетенции учителя будущего», которую проведет Андрей Богданцев, руководитель проекта «Учитель будущего».

Напомним, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего"президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила 19 ноября при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал, который продлится целую неделю.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступк электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов — программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифтыдля каждого» национального проекта «Образование».

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания. Конкурс состоит из трех этапов: дистанционного тестирования, окружных полуфиналов и финала.

Особенностью профессионального конкурса «Учитель будущего» станет не только командное участие педагогов, но и постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистови финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участияв образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.