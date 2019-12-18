Новосибирск, , 19:54 — REGNUM В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines рассказали, что со 2 апреля 2020 года авиаперевозчик запустит прямые регулярный рейсы из Новосибирска в Тель-Авив, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Планируется, что рейс будет выполняться 1 раз в неделю, по четвергам. Ориентировочное время в пути составит семь часов. На сайте компании опубликовано точное расписание: «Вылет из аэропорта «Толмачево» в 06:40, прилет в аэропорт Тель-Авива в 09:45 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 10:55 и приземляется в Новосибирске в 21:25».

Коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников отметил, что авиакомпания рада «предложить пассажирам S7 Airlines, вылетающим из Новосибирска, возможность путешествовать в Тель-Авив». До открытия рейса путешественникам необходимо было приобретать билеты с пересадками.