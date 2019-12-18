Москва, , 19:52 — REGNUM Член бюро Правления, первый зампред Комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Гурьев предложил создать национальный рейтинг достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

«В России принципам устойчивого развития и Повестке 2030 уделяют все большее внимание, — сказал Гурьев на заседании комитета. — Тем не менее, нам ещё предстоит проделать большую работу как с точки зрения увеличения вклада в достижение ЦУР, так и с точки зрения раскрытия информации по уже ведущейся работе».

Гурьев привел данные рейтинга SDG (Sustainable Development Goals) Index июня 2019 года, в котором Россия занимает 55 место. По мнению члена бюро Правления РСПП, наша страна может улучшить свои позиции за счет таких мер как присоединение к Парижскому соглашению по климату в сентябре, участию в международных мероприятиях, связанных с работой по достижению ЦУР, а также реализации 12 национальных проектов, задачи которых созвучны ЦУР.

«Этому может поспособствовать и создание комплексного национального рейтинга, отслеживающего прогресс в части достижения ЦУР», — уверен Гурьев.

Автор идеи предложил РСПП и Аналитическому центру при Президенте России, Росстату и Минэкономразвития проработать дорожную карту для создания такого рейтинга.

Кроме того, Гурьев выдвинул идею учреждения специальной премии РСПП, которая бы вручалась национальным чемпионам в области устойчивого развития.

Инициативы получили поддержку у членов РСПП.

«Тема устойчивого развития будет занимать все большее место как в политической повестке дня, так и с точки устойчивости компаний и их места в новом экономическом порядке, — сказал на заседании ректор Дипломатической академии МИД РФ в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Александра Яковенко. — По большому счету, речь идет о конкурентоспособности России».

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