Токио, , 19:44 — REGNUM Стало известно, на каких ПК геймеры смогут запустить предстоящий ремейк игры Resident Evil 3. Об этом 18 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.

Таким образом, геймерам понадобится компьютер, оборудованный процессором Intel Core i5−4460 (или AMD FX-6300), видеокартой NVIDIA GeForce GTX 760 (AMD Radeon R7 260x), а также 8 Гб оперативной памяти.

Напомним, релиз Resident Evil 3 Remake запланирован на 3 апреля 2020 года. Как ранее сообщило ИА REGNUM, игра будет поставляться с ассиметричным многопользовательским шутером Resident Evil Resistance.

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