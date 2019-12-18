Москва, , 19:31 — REGNUM Верховный суд России с целью контроля за качеством следствия предлагает вернуться к вопросу о возрождении института следственных судей, специализирующихся на законности следственных действий. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда России, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Владимир Давыдов, выступая на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина по теме «Бизнес и судебная власть: стратегия и потенциал развития доверия».

«С моей личной точки зрения, роль прокурорского надзора над предварительным расследованием значительно ослабла с передачей компетенции Следственному комитету. Наверное, стоит подумать об усилении судебного контроля за досудебным производством, за действиями и решениями должностных лиц, которые осуществляют уголовное преследование», — цитирует слова Владимира Давыдова ТАСС.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова специально для ИА REGNUM прокомментировала перспективу восстановления института следственных судей.

«На встрече членов Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с главой государства на прошедшей неделе первым выступил известный адвокат Генри Резник, озвучив ряд предложений, которые касались повышения качества работы судебной системы. Судебный контроль за следствием — это одно из направлений, о котором он говорил. И на это, мне кажется, есть очевидный общественный запрос, особенно учитывая количество жалоб, которое поступает на следственные органы. И если контроль над этим процессом будет отдан независимому судебному следователю, то не исключено, что для прозрачности и эффективности процесса, для соблюдения прав человека, это было бы очень хорошо», — рассказала Анна Федорова.

«Отдельно отмечу, что общество в целом очень чувствительно реагирует на факты злоупотреблений и несправедливости, которые связаны с правоохранительными органами, с работой следователей. И поэтому, чем больше в этот процесс будет внесено ясности и внешнего контроля со стороны того же следственного судьи, тем будет лучше для общества в целом. Еще раз подчеркну — общественный запрос на это есть», — подчеркнула политолог.

«Буквально на наших глазах инициативы нового СПЧ претворяются в жизнь, и растет влияние этого института в целом. Достаточно вспомнить, что бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку сразу после того, как в его адрес прозвучала критика на встрече нового состава СПЧ с Владимиром Путиным», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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