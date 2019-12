Вашингтон, , 19:24 — REGNUM Эксперты портала Engadget составили список из 10 лучших игр для портативных консолей Nintendo Switch и Switch Lite. Он был опубликован 18 декабря на сайте издания.

По мнению редакции, лучшими проектами стали Astral Chain, Celeste, Cuphead, Fire Emblem: Three Houses, Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Sword and Shield, Super Mario Odyssey и Super Smash Bros. Ultimate.

Стоит отметить, что редакция Engadget периодически составляет подобные рейтинги. В декабре 2019 года из её списка лучших игр для Nintendo Switch выбыли Rocket League, Bayonetta 2 и Stardew Valley.

