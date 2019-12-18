Кострома, , 19:24 — REGNUM В Костроме начали устанавливать поздравительные стенды ретро-тематики — новогодние открытки советских времен, сообщает ТРК «Русь».

Зайцы, медведи и белки с открыток 1980-х украсят центр города, крупные микрорайоны, газон у моста через Волгу. Такое праздничное оформление в Костроме используется впервые.

Недалеко от въезда в Кострому установят воздушную фигуру Снегурочки, одного из главных местных туристических брендов. Планируется, что и после новогодних праздников арт-объект останется на этом месте, правда, уже без гирлянд и мишуры.

Из городского бюджета на новогоднее убранство Костромы с учетом строительства снежных фигур выделено около 2 млн руб.