Москва, , 19:13 — REGNUM Сотрудники Росгвардии прибыли в ГОКБ №1 по вызову сотрудника ЧОПа, нажавшего тревожную кнопку. Об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В департаменте опровергли появившуюся в СМИ информацию, что врачей больницы принуждают к массовому увольнению и что именно для этих целей главврач Всеволод Галкин вызвал Росгвардию.

Утром 18 декабря, рассказали в мэрии, на ежедневную конференцию в гинекологическом отделении ГОКБ «ворвалась» председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и попыталась сорвать мероприятие. Галкин сообщил Васильевой, что присутствие посторонних на мероприятии недопустимо.

По просьбе неизвестного лица сотрудник охранного предприятия нажал тревожную кнопку, на вызов прибыли сотрудники Росгвардии. Когда Галкин узнал о произошедшем, он прояснил ситуацию и попросил покинуть здание.

«Сотрудник ЧОПа, нажавший тревожную кнопку, уволен», — отметили в мэрии.

В сообщении указано, что сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения будет предложена новая работа в других подразделениях.