Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Бесплатный фантастический шутер Ironsight сегодня, 18 декабря, появится в Steam. Об этом сообщил журнал PC Gamer.

Проект вышел на стадию открытого бета-тестирования в 2018 году. Сейчас компании Wiple Games и Gamigo AG решили выложить бета-версию в Steam. Стоит отметить, что этот бета-релиз будет сопровождаться крупным обновлением контента: геймеры получат доступ к новым картам, оружию и режимам.

Ironsight — это многопользовательский научно-фантастический шутер, действие которого происходит в ближайшем будущем. По сюжету, в мире идёт война между двумя фракциями за ресурсы, в том числе за новый источник энергии.

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