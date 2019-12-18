Херцогенаурах, Германия, , 18:43 — REGNUM Известная компания Puma выпустила обувь, предназначенную для киберспортсменов. Об этом 18 декабря сообщил портал Kotaku.

Производитель позиционирует свой новый продукт как «обувь для активных игр» или, как сказано на странице описания, «игровые носки», «созданные для консольных геймеров». Автор статьи отмечает: ранее геймерам не приходило в голову искать причину своих проигрышей в обуви, но теперь Puma предложила решение стоимостью $160.

Стоит отметить, что в ноябре 2019 года компания Adidas выпустила кроссовки в честь киберспортсменов из команды Team Vitality. Они начали продаваться на её официальном сайте.

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