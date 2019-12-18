Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Подписчики сервиса PlayStation Now временно получат возможность сыграть в Horizon Zero Dawn. Об этом 18 декаря сообщил журнал PC Gamer.

Игра станет доступна им в январе 2019 года. Интересно отметить, что, таким образом, обладатели подписки наконец-то получат возможность сыграть в этот эксклюзив PlayStation на платформе ПК.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что релиз Horizon: Zero Dawn на ПК может состояться в феврале 2019 года. Это игра в жанре Action/RPG (ролевая игра в которой результат часто зависит отреакции геймера). Её сюжет рассказывает о приключениях девушки, живущей в постапокалиптическом мире, захваченном роботами.

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