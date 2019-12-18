Москва, , 18:27 — REGNUM Ряд общественных организаций призвали владельцев торговых точек, торгующих снюсом, добровольно отказаться от продажи никотиносодержащих смесей. Об этом говорится в заявлении организации «Сильная Россия», которая распространяется в регионах РФ.

В тексте листовки выражается сочувствие мелкому бизнесу из-за высокого уровня налогов, проверок и дороговизны кредитов, однако подчёркиватся, что зарабатывать на вреде здоровью детей и молодёжи является преступлением.

«Мы предлагаем вам объединиться и защитить наш народ от этой заразы. Призываем вас проявить гражданскую ответственность и отказаться от продажи и распространения всех видов снюсов, а также попросить об этом всех ваших знакомых предпринимателей», — говорится в тексте заявления.

Авторы листовки обещают добиться не только полного запрета на торговлю снюсом в самое ближайшее время, но и ввести ответственность за торговлю никотиносодержащими смесями. До этого времени предпринимателей попросили убрать с прилавков снюсы, чтобы не становиться «в один ряд с наркоторговцами».

Письмо подписано руководителями организаций «Сильная Россия», «Офицеры России», «Матери России», «Объединение потребителей», «Российский Красный Крест», «Союз добровольцев России», «Российский конгресс народов Кавказа», а также Героями России и СССР.