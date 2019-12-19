19 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Рисовые террасы провинции Лаокай. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Елена Хованская, , 15:15 — REGNUM Провинция Лаокай — горная провинция северного Вьетнама. Территорию населяют десятки горных племен, этнических групп, когда-то переселившиеся из Лаоса и Китая. Самыми многочисленными из них являются хмонги. Сегодня в мире насчитывается около трех миллионов хмонгов. Примерно 800 000 проживают в Китае, где их называют «мяо», 400 000 — в Лаосе, 150 000 — в Таиланде и некоторые в Бирме. Большинство, около миллиона, населяют север Вьетнама. Хмонги живут в племенных хижинах, в горных джунглях, говорят на своём языке, нередко даже не зная вьетнамского, и продают на местных рынках скот, птицу, овощи, а также предметы местного рукоделия: традиционную одежду и аксессуары. Отличить народность хмонгов можно по специфике одежды.

Представители племён хмонгов на рынке в Кан Кау. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Одежда хмонгов может рассказать истории из повседневной жизни племён. В течение многих поколений женщины-хмонги сохраняли визуальный язык и этническую самобытность Елена Хованская © ИА REGNUM

Навыки шитья передаются из поколения в поколение и неоднократно модифицируются. Существуют стандартные шаблоны узоров, которые женщины хмонгов используют в пошиве одежде, добавляя новые креативные идеи Елена Хованская © ИА REGNUM

Женщины хмонгов носят разноцветные полосатые юбки и накидки, клетчатые платки. У одних хмонгов в костюме преобладает чёрный цвет, у иных — радужные сочетания. Необычные для европейца наряды хмонгов для племенных народов — повседневная одежда. Хмонги считают, что женщина может быть достойной парой только в том случае, если она владеет ремеслом шитья и рукоделия и сумеет создать красивую одежду для своей будущей семьи.

«Иметь семью – значит быть счастливым. Не иметь её – значит быть потерянным». Женщина хмонгов с детьми. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Девочка-хмонг спит на коленях у своей бабушки. Рынок в Кан Кау. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Этническая группа хмонгов во Вьетнаме насчитывает около 1 миллиона человек. Хмонгская женщина с ребёнком на руках. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM Женщины на воскресном рынке в Бак Ха. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Покрой одежды не отличается замысловатой техникой, визуальное богатство костюму придают многообразие вышивки, аппликаций, а также применение различных вариантов орнамента. Репутация женщины народа хмонгов во многом зависит от ее гардероба, а место в обществе оценивается по количеству и качеству ее одежды. К 12−13 годам девочки хмонгов уже должны создавать нарядные платья. Традиция шитья своего свадебного платья распространена у молодых женщин-хмонгов до сих пор. Невеста мастерит одежду, наволочки и одеяла в качестве подарка и для семьи своего жениха.

Традиционные украшения представителей народа чёрных хмонгов. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Дети хмонгов играют поблизости, пока их родители покупают или продают товар. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Главное мероприятие горных народов окружающих деревень — традиционные рынки. Люди приходят на рынок не только для того, чтобы что-то продать или купить, но и поесть, а также пообщаться. Лучший способ обменяться новостями, сплетнями, встретиться с друзьями из соседних общин окрестных деревень. Из своих племенных деревень многие хмонги начинают путь ещё ночью, чтобы на рассвете успеть к самому открытию.

Буйволы направляются в сторону рынка в Кан Кау. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

В зависимости от высоты и расположения деревни, путь до рынка может насчитывать до 30 км. Многие хмонги выходят из дома ещё ночью. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Продажа буйволов на рынке в Кан Кау. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

День на рынках в провинции Лаокай начинается с сытного завтрака: наваристого традиционного супа из мяса и лапши. На рынок племена приходят целыми семьями. Рынок в Бак Ха, Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

На рынок хмонги приходят целыми семьями. Социальная и семейная сплоченность имеет гораздо большее значение, чем в западных культурах. Каждый хмонг принадлежит к определённому племени, многосемейному объединению, которое отвечает за укрепление социальных связей, безопасность, благополучие внутри группы. Принадлежность к племени определяется при рождении. Хмонги придают большое значение своей независимости. Хмонг означает «свободный».

Женщина народа цветных хмонгов продаёт куриц. Рынок в Бак Ха, Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Пожилая женщина хмонгов раскладывает свой товар на субботнем рынке в Кан Кау. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Каждую субботу в небольшой деревне Кан Кау проходит традиционный рынок народа хмонгов. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM Мальков сомов продают на вес для выращивания в искусственных условиях Елена Хованская © ИА REGNUM

Купили или не продали. Рынок в Кан Кау. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Еще одна важная деталь рынков в провинции Лаокай — посещение цирюльника. Рынок в Кан Кау. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

День на рынках в провинции Лаокай начинается с сытного завтрака, наваристого традиционного супа из мяса и лапши. Вегетарианцы у хмонгов не в почёте. Запивают местные блюда рисовой водкой или местным самогоном — продукт натуральный, лучшее лекарство для пищеварения. По всему рынку под навесами располагаются длинные столы со скамейками, здесь же можно увидеть и рыночные кухни с кипящими котлами и специфическими блюдами. Несмотря на то, что употребление в пищу мяса собак уходит в прошлое, а в некоторых регионах даже запрещено, на севере Вьетнама блюдо всё ещё пользуется спросом, а собак приобретают не только для охраны домов, но и для иных, не менее важных целей.

Вегетарианство у хмонгов не практикуется. Сытно поесть – залог силы и здоровья. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Рыночные кухни с кипящими котлами и специфическими блюдами Елена Хованская © ИА REGNUM В ожидании кулинарного перевоплощения Елена Хованская © ИА REGNUM

Приготовление традиционного блюда из рисовой муки. Рынок в Кан Кау. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Продажа собак на рынке в Бак Ха. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM На севере Вьетнама блюдо из собаки всё ещё пользуется спросом. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Диеу Кай – бамбуковая трубка, состоящая из двух частей. Раскуривание происходит с помощью воды и табака. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM Мужчины курят традиционную бамбуковую трубку «диеу кай», которую также называют «вьетнамским кальяном». Бак Ха, Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Особое место на рынках этнических групп Северного Вьетнама занимает «живой товар»: крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, домашняя птица. Буйволов здесь продают непосредственно для полевых работ, а вот остальных животных ожидает кулинарная участь. Взрослый самец буйвола стоит от 2000 до 3000 долларов. Женская особь немного дешевле. Покупатели и продавцы торгуются очень легко и непринужденно.

Продажа буйволов. Воскресный рынок в Бак Ха. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Супружеская пара хмонгов выбирает буйвола. Рынок в Бак Ха. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Многие помогают своим родителям. Кан Кау, Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Если буйвола не удалось продать сегодня, он продолжает трудиться на благо хозяина на рисовых полях и через неделю снова возвращается на рынок. В любом случае хозяин получит доход от своего животного. Буйвол для использования в сельском хозяйстве должен быть большим и сильным. Инвестиция в молодых особей обеспечивает будущий доход, так как через год или два их можно продать намного дороже. Один хозяин, как правило, приводит на рынок от 3 до 5 буйволов, однако число может возрасти до 30 голов.

Высохшая река в ожидании сезона дождей. Бак Ха, Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

«Вьетнамскую корриду» между водяными буйволами народ хмонгов устраивает ради развлечения и демонстрации силы своих питомцев. Рынок в Бак Ха. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

Еженедельный рынок в Бак Ха является одним из крупнейших и ярких событий в регионе. Место социальных встреч и культурного единения. Есть и другие рынки в горном регионе Лаокай, возможно, уступающие по размерам, но отнюдь не менее аутентичные, наполненные запахами, цветами и звуками, характерными для данного региона и его жителей. Нередко на рынке можно увидеть сразу несколько поколений одной семьи. Даже самые маленькие, новорождённые хмонги, привязанные за спинами у своих матерей, с первых дней существования не пропускают ни одного культурного события своего народа.

Последние посетители воскресного рынка в Бак Ха. Северный Вьетнам Елена Хованская © ИА REGNUM

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