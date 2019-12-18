Ярославль, , 18:17 — REGNUM Подведены итоги реализации национальных проектов на территории Ярославской области в 2019 году. 18 декабря губернатор Дмитрий Миронов провел заседание регионального проектного комитета.

Заседание регионального проектного комитета Yarregion.ru

Глава региона считает, что «центры компетенций», кураторы, руководители и участники проектов в регионе в целом справились с поставленными задачами. Однако моменты когда требовались дополнительные усилия власти, а в ряде случаев приходилось принимать оперативные решения, переходить на «ручное управление». Весь полученный опыт работы по национальным проектам Дмитрий Миронов призвал учесть в будущем.

«Реализация проектов только началась, впереди еще пять лет. И важно учесть полученный в этом году опыт — как положительный, так и отрицательный», — сказал губернатор.

Дмитрий Миронов обратил внимание правительства области и руководителей органов исполнительной власти на необходимость ускорить процесс заключения соглашений о предоставлении региону межбюджетных трансфертов. Подписание соответствующих документов до 27 декабря позволит приступить к реализации проектов в следующем году, имея временной задел.

Губернатор отметил важность более тесного сотрудничества с органами местного самоуправления, так как многие мероприятия нацпроектов реализуются на местах, в районах.

«Только благодаря слаженной совместной работе мы сможем решить стратегические задачи. По тому, как мы с вами сможем реализовать все намеченное, люди будут судить о нашем вкладе в социально-экономическое развитие области. Людям неинтересны планы или графики, технические нюансы — это все наши с вами вопросы. Жители региона ожидают конкретных результатов», — подчеркнул Дмитрий Миронов.

Об основных итогах реализации нацпроектов на территории региона в 2019 году рассказала руководитель регионального проектного офиса, заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.

«Правительством Ярославской области в декабре 2018 года были разработаны паспорта 51 регионального проекта. В 2019 году органы исполнительной власти реализовывали 46 региональных проектов, с 2020-го начнется реализация всех пятидесяти одного. В областном бюджете в 2019 году на эти цели предусмотрено 8,18 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета — 6,04 миллиарда, средства областного бюджета — 2,14 миллиарда. В настоящее время освоено 74 процента общей суммы запланированных средств», — рассказала Екатерина Троицкая.

Новые национальные проекты (2019−2024) были утверждены 7 мая 2018 года указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Они разработаны по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».