Москва, , 18:28 — REGNUM Возросла доля граждан, направляющих материнский капитал на образование детей, в том числе дошкольное. Об этом 18 декабря сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Дроздова, если 2−3 года назад в 98% случаев маткапитал направлялся на улучшение жилищных условий, то сейчас на эти цели направляет маткапитал уже 70% граждан, а в 20% случаев маткапитал используется на образование детей, в том числе на дошкольное, на присмотр и уход за детьми.

Также Дроздов отметил, что в будущем году ожидается увеличение доли граждан, которые смогут использовать маткапитал для ежемесячных выплат. Такое право получают те семьи, чей доход на каждого члена семьи составляет меньше 1,5 прожиточного минимума. Предполагается, что число таких граждан возрастёт в наступающем году в два раза.

Напомним, материнский капитал выдаётся в России по указу президента РФ Владимира Путина с 2007 года. Действие программы продлено до конца 2021 года. Сертификат выдаётся на второго либо последующего ребёнка в семье, рождённого в срок действия программы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении Минтруда сократить сроки принятия решений о распоряжении материнским капиталом с одного месяца до 12 дней.

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