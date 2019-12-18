Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM В связи с приближением штормового ветра, скорость которого может достигнуть 28 м/с, в Петербурге 18 декабря с 17 часов до окончания непогоды закрыты городские парки и скверы, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Вплоть до отмены штормового предупреждения закрыты Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

В Смольном просят местных жителей и гостей города быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения зеленых зон.

Комитет по благоустройству переведен на усиленный режим работы, сотрудники садово-парковых и дорожных предприятий готовятся к выявлению и уборке поваленных ветром деревьев.

В настоящее время в Петербурге ветер южный 3−5 м/с, температура воздуха +6,3 градуса, влажность 86%.

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