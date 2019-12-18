Киев, , 17:44 — REGNUM Украинского псевдожурналиста Аркадия Бабченко выдворили из Израиля. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Бабченко «прославился» 29 мая 2018 года, когда было объявлено о его «убийстве». Однако уже 30 мая теперь уже бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что «убийство» было инсценировкой с целью проведения «спецоперации». Также Грицак и Бабченко утверждали, что за покушением на журналиста якобы стоят «российские спецслужбы».

Примечательно, что после поражения Петра Порошенко на выборах президента Украины Бабченко спешно покинул страну.

Позднее Бабченко объявился в Израиле, где пытался найти работу. Но и из этой страны его выдворили.

«А меня-таки выдворили из Израиля. Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы — нет вида на жительство — нет вида, нет разрешения на работу — нет разрешения, нет работы», — описывает ситуацию Бабченко.

«Ну, и как мы видим, запрет на работу и угроза депортацией закончилась тем, что меня-таки выдворили из Израиля. Все по канонам. Классика жанра. Как перестать орать, а?» — добавил горе-журналист.