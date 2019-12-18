Белгород, , 17:38 — REGNUM Двух специалистов газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» арестовали в рамках расследования уголовного дела о взрыве бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области. Ходатайства Главного следственного управления СК РФ удовлетворил 18 декабря Свердловский районный суд Белгорода, сообщает корреспондент со ссылкой на пресс-службу суда.

Арестованы мастер и слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек. В отношении обоих обвиняемых суд постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 февраля 2020 года включительно.

Постановления могут быть обжалованы в течение трёх суток. Ранее суд постановил взять под стражу начальника газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель Белгородской области.

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