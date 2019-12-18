Донецк, , 17:33 — REGNUM Размер пенсий в ДНР и ЛНР с Нового года повышается на 20%, сообщают 18 декабря агентства новостей обеих республик.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это стало возможным благодаря увеличению поступлений в бюджет за счёт появления новых рынков сбыта.

Пушилин «Благодаря этому с 1 января 2020 г. на 26% произойдёт повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам. Кроме того, будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру».

Как отметила председатель пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева, «с 1 января 2020 г. будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца».

Напомним, это уже пятое повышение пенсий в Донбассе со времени существования ДНР и ЛНР.

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