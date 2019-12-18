Москва, , 17:29 — REGNUM Резкое усиление ветра ожидается в Москве в четверг, 19 декабря. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

Как сообщается, по прогнозам Росгидрометцентра, в период с 00:00 часов до 21:00 в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 17−22 метров в секунду.

В МЧС рекомендуют гражданам по возможности переждать непогоду дома, а в случае нахождения на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Водителям рекомендовано парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.