Брянск, , 17:27 — REGNUM К рассмотрению уголовного дела о вооружённом нападении на двух сотрудников спецсвязи в Брянске приступил 18 декабря Брянский областной суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подсудимый — бывший водитель-фельдъегерь — полностью признал свою вину.

Мужчине предъявлено обвинение по пяти преступлениям. По словам старшего помощника руководителя СУ СК по Брянской области Александра Афонина, мотивом произошедшего стала корысть — у водителя имелись долги по кредитам, а также алиментные обязательства. По совокупности статей обвиняемому грозит минимум 20 лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года водитель-фельдъегерь убил двух своих коллег и похитил более 13 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске дело об убийстве сотрудников спецсвязи направили в суд