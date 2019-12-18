Красногорск, , 17:17 — REGNUM В Московской области до конца 2019 года завершится строительство 39 объектов социальной инфраструктуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Как заявил на совместном заседании министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, построено 11 объектов здравоохранения, 17 объектов образования, шесть спортивных учреждений, один объект культуры и одно административное здание. Так, в 2019 году уже сдали в эксплуатацию 12 школ, четыре детских сада, учреждение допобразования, больницу, поликлинику и девять ФАПов.

До конца года в регионе также появятся 21 учреждение здравоохранения, пять объектов образования, восемь спортивных учреждений и пять объектов культуры.