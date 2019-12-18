Вильнюс, , 16:46 — REGNUM Сегодняшний день в Литве, 18 декабря, является самым тёплым 18 декабря за всю историю наблюдения за погодой в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Гидрометеорологической службы Литвы, температурный рекорд сегодня зафиксирован в Науйойи Акмяне, где воздух прогрелся до отметки в 10,5 градуса тепла.

В Вильнюсе в настоящий момент 9 градусов тепла. При этом температура по всей Литве продолжает повышаться, и метеорологи не исключают новых рекордов.