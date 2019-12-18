Рига, , 16:44 — REGNUM 18 декабря по всей Латвии усилится юго-западный ветер. Об этом сообщает портал Mixnews. lv со ссылкой на синоптиков.

По данным специалистов, порывы ветра могут «ломать деревья, обрывать электропровода» и способны причинить другие разрушения.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил «оранжевое предупреждение» в таких районах страны, как Видземе и Курземе. Сила ветра будет достигать от 20 до 28 метров в секунду.

Ожидается, что сегодня во многих регионах страны, в том числе и в Риге, температура воздуха составит от +7 до + 10 градусов.